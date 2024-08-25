MH20th Q版艾路大頭包 ，主餐加購價499元。（吉豚屋提供／朱世凱台北傳真）

吉豚屋釋出全新7款精選武器杯墊。（吉豚屋提供／朱世凱台北傳真）

吉豚屋x《魔物獵人20週年》第二彈登場，除了全新聯名套餐吸睛，還有以魔物獵人20週年版的艾路圖像為主題，推出的經典必收湯匙組合；此外，除了開始販售MH20th Q版艾路大頭包外，另七款全新杯墊將同步釋出。

第二彈活動即日起到9月25日止，吉豚屋推出超值 499元組合「MH20th限定元氣餐」，餐點內容包含吉豚屋超人氣的海陸組合「海老腰內豬排丼」、特調飲品五選一、魔物獵人20週年限定Q版插卡，以及精選武器杯墊（新增7款隨機贈送）外，其主角則是限量款艾路湯匙組。湯匙組是以魔物獵人20週年版艾路圖像來打造，有著兩種不同的艾路表情包，並以特製吉豚屋x魔物獵人20週年鐵盒盛裝，是款細節感滿滿的特製商品。而第一彈優先預告的MH20th Q版艾路大頭包也開始同步販售，嚴選厚實帆布製成，整個包包被20週年版的艾路大頭圖像佔據，不僅極具收藏價值，模樣也十分可愛。

上一波釋出的杯墊受到許多獵人關注，這一波再加碼釋出全新的七款，包含長槍、銃槍、操蟲棍、弓、輕弩槍、重弩槍、單手劍。獵人們不僅可以選購限定元氣餐獲得杯墊，亦可透過選購任一主餐加點特調飲（49元）取得（款式隨機贈送），集齊全套14款杯墊；另外，首彈推出的暢銷商品：集滿六片可拼成方塊組合的MH20th人氣盲袋吊飾，吉豚屋也緊急追加補貨，提供給喜愛魔物的獵人們，數量有限。8月30日前，從館前門市開始，艾路店長將於在吉豚屋各門市中現身，現場還備有限量吉豚屋超值兌換券。