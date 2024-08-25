新北市泰山區楓江路鐵皮工廠24日晚間發生大火，台北市消防局也接獲4件焦味案件，範圍位於士林區社子街、社中街和北投區尊賢街一帶，目前北市空品測站數值為良好等級，僅大直測站為普通等級；台北市環保局長徐世勲表示，經過空氣擴散模擬，雖然評估會有一點點黑煙飄來，但影響不大，接獲陳情的地點空氣品質也都良好。

徐世勲表示，昨晚發生火警後，新北市透過防災群組向台北市通報，除此之外新北市環保局長程大維也有親自來電通知，台北市環保局獲知後便立即做空氣擴散的模擬。

他指出，根據空氣擴散模擬，從泰山所飄出的濃煙真的到台北市的樣非常少，幾乎只有一點點會飄來，評估影響不大，台北市各地的空氣監測站所顯示的空品都落在普通與良好之間，表示泰山火警對台北市空品的影養沒有特明顯。

徐世勲強調，至於有民眾反應可能聞到好像燒焦味的部分，還保局接獲通報後，隨即派員到陳情地點周邊做空氣檢測，結果顯示空氣品質都是良好。