據界面新聞報導，8月24日，多位IBM中國員工表示，該公司於23日晚間關閉了IBM中國研發和測試崗位員工的登錄權限。一位實驗室技術員工稱，關閉權限前公司員工正常上下班，沒有任何預兆和信號，一些技術員工還處於加班狀態。目前，這些員工已從通訊軟體的產品群組被移除，無法通過VPN登錄公司內網，但仍可進入電子郵件信箱。

IBM中國有多個分公司，此次被收回權限的員工屬於IBMV，下設CDL（IBM中國開發中心）和CSL（IBM中國系統中心），主要負責研發和測試。上述員工稱，據其瞭解，包括北京、上海、大連等全國各地的研發和測試崗位員工權限均被收回，涉及人數大約有一千多人；售後、咨詢部門仍正常持有訪問權限。

目前，員工尚不清楚公司做出這項決策的原因。最新消息是，公司已通知被收回權限的員工於週一進行談話，參與線上會議。

界面新聞就上述消息尋求IBM中國方面回應，截至發稿尚未獲得回復。

這場變動來得十分突然。就在8月22日，IBM大中華區董事長、總經理陳旭東在接受《第一財經》採訪時表示，公司看好IBM的AI業務在中國的增長空間。 在今年3月的媒體溝通會上，陳旭東曾公佈，2024年，公司在大中華區的戰略非常明確，即挖潛重點大客戶、突破新的市場、大力拓展管道。

當時，IBM大中華區首席技術官謝東還表示，在以混合雲和AI為核心戰略的今天，中國研發團隊是IBM全球研發體系中的重要一環。去年8月，IBM面向大中華區推出生成式AI和數據平台watsonx。

但在過去2年，IBM在全球範圍內進行了多輪裁員。2023年1月，IBM宣佈裁員3900人；2023年下半年，IBM宣佈暫停招聘，並且計畫用人工智慧取代近8000個工作崗位。今年3月，據外媒報導，IBM部分部門的裁減目標比例高達80％。

IBM中國近一年也受到影響。一位內部員工稱，去年CDL有產品線被裁，公司給出的賠償為N＋3，緩衝期達一年。社交媒體上，有員工表示今年3月收到裁員通知，直到7月底離開公司。

最新財報顯示，IBM2024年第二季營收總額約為158億美元，增長2％，淨利潤為18.34億美元，上年同期為15.83億美元。其中，公司軟體業務（包括混合雲平台與解決方案、交易處理平台）營收約為67億美元，增長7.1％；諮詢業務部門（包括商業轉型、技術諮詢和應用業務）第二季營收為51.79億美元，同比下降0.9％。