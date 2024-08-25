你是不吃甜食，就混身不對勁的螞蟻人嗎？家醫科醫師李思賢表示，別輕忽糖成癮，一不注意可能演變成糖尿病，提醒民眾若發現自己最近皮膚有斑、有小贅肉或皺紋、皮膚黑且有黑色棘皮、吃喝比平常多且體重有明顯變化，或傷口比平常難以癒合，都要視為警訊，就醫檢測血糖。

李思賢在臉書PO影片指出，糖成癮的人，有可能出現焦慮憂鬱、全身發炎、掉髮、抽筋、長痘痘、月經週期不規律、肌肉痠痛、易脹氣、情緒起伏大、飯後想睡、專注力下降等症狀，此時就要留意，否則有可能演變為糖尿病。

衛福部國健署在官網指出，罹患糖尿病初期是沒有症狀的，多數人往往等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕的症狀時，才驚覺自己有糖尿病，可能已錯失早期改善、甚至逆轉糖尿病的機會。

李思賢提醒民眾若有下列5個症狀，有可能是罹患糖尿病，需就醫檢測血糖，5個症狀包括1.最近皮膚有斑。2.有小贅肉或皺紋。3.皮膚黑且有黑色棘皮。4.吃喝比平常多，體重有明顯變化。5.傷口比平常難以癒合。

國健署指出，研究證實，改善不良的生活型態，可以降低5成以上糖尿病的發生風險，建議民眾做好體重和腰圍控制，定期檢查自身的血糖值是否超標（空腹血糖標準值為70-99mg/Dl），才能有效預防糖尿病的發生。