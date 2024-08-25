大陸外交部24日宣佈，應中共中央外事辦主任王毅邀請，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於27日至29日訪問大陸，舉行新一輪中美戰略溝通。大陸外交部美大司負責人25日向媒體進行解說，指出中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口，王毅將與蘇利文就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見，更點出中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

大陸外交部美大司負責人表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。

據大陸北美大洋洲司官微「寬廣太平洋」公告，引述美大司負責人表示，這是美國總統國家安全事務助理時隔8年再次訪華，也是蘇利文首次訪華，是雙方落實兩國元首去年舊金山會晤共識的重要舉措，指出在會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國人民往來也在增加，同時美國繼續對華遏制打壓，中方予以堅決反制，中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。

大陸外交部美大司負責人指出，美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。

大陸外交部美大司負責人也強調，中方對美政策一以貫之，就是大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。中方始終認為，大國競爭解決不了美國和世界面臨的問題。