「好伴公園」系列活動多元豐富，主辦單位另提供犬貓施打晶片及狂犬病疫苗等服務。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

高雄市「好伴公園」系列活動Part2於8月24日下午在鳳山中山寵物公園清涼展開，現場設有狗狗氣墊水池，讓毛爸媽們帶著毛孩在池中玩水，還有趣味闖關遊戲，讓主人和狗狗們大展身手，現場聚集100多個毛孩家庭盡情嬉戲，享受一個清涼消暑的夏日派對，共創美好回憶。

高雄市農業局表示，「好伴公園」系列活動多元豐富，主辦單位另提供犬貓施打晶片及狂犬病疫苗、貓狗與天竺鼠認養活動、犬貓毛髮修剪及健康諮詢服務，認養區氣氛熱絡，除了狗狗、貓咪之外還有天竺鼠供認養，吸引了許多民眾駐足，期望為牠們找新家。

帶著愛犬前來參與的黃小姐說，活動的服務項目和遊樂內容非常豐富，讓我們不虛此行，狗狗也玩得非常盡興。

農業局長張清榮表示，高市寵物公園的設立不僅為社區提供了一個寵物友善的空間，還能促進犬隻適時適量的運動，進而加深飼主與寵物之間的情感。未來，希望這樣的活動能提升市民對動物福利的認識，並促使更多家庭成為愛護動物的模範。

高雄市動物保護處長葉坤松指出，活動安排了多項寵物服務，期望市民藉由參與這次充滿樂趣和意義的活動，更加了解及重視寵物的健康與福利；當日活動照片與接續的「好伴公園活動」資訊將會持續更新，歡迎關注高雄市動物保護處粉絲專頁追蹤最新動態。