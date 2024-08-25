不過，由於第二季毛利率較上季大減近14個百分點至38.81％，營益率也從上季的31.22％降至14.77％，法人對於下半年的毛利率和獲利表現十分關注，預期28日的法說會將成焦點。

保瑞近年透過併購，持續不斷擴大公司各項業務，今年繼美國百年藥廠USL於4月完成併購，並正式插旗美國製藥藥物市場後，21日也順利完成收購美國公司Emergent BioSolutions（NYSE：EBS）旗下位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的子公司無菌針劑製造廠區。

搶搭美國「生物安全法案 」列車，前進美國建廠已成趨勢下，保瑞這二起併購案指標意義濃厚。

明尼蘇達州最大藥廠的USL，在普利茅斯、梅普爾格羅夫設有兩間製造工廠，旗下有48項上市量產產品，包括38個自有藥證 ，10個經銷產品，目前是美國最大口服固體製劑廠，其中梅普爾格羅 夫為新擴建完成廠區，總投資金額約1.3億美元，設有自有的物流管 理中心。

其中，梅普爾格羅夫新廠是保瑞竹南的4倍大，該廠可滿足美國CDMO客戶在地生產需求以及彌補口服錠劑產能的不足，另擁有的自有物流中心，也可節省過去安成藥每年花費百萬美元委外的支出。

另外，新加入的針劑廠區面積約8.7萬平方英尺，共有四條無菌 針劑產線，可支援實驗試製及商業量產所需之冷凍乾燥、玻璃瓶充填 與預填充注射器充填等各式技術製程與代工服務。

該收購不僅鞏固保瑞所擁有的生產生技藥品無菌製劑原料藥能力，更進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，為旗下深根大分子代工服務業務增添競爭利基。

受惠USL廠完成併購，4月加入營收後，帶動保瑞單月營收由16億元起跳，前七月營收來到96.06億元，年增也轉正，成長率6.88％，而針劑廠加入挹注的業績，也成法說會的重點。

整體而言，保瑞近年的併購案，除了全球銷集成長外，CDMO代工領域，不僅能為全球客戶提供各種劑型與藥物釋放技術，也創造集團在CDMO業務更多價值。