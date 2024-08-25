台中市梧棲區中正、文化、安仁及中和里等4里聯合活動中心，日前遭審計部檢討，連續7個月使用率不到30％；梧棲區長溫國宏與各里里長25日為市民平反，指聯合活動中心一直都有在使用或辦理活動，只是有淡、旺季之分，才會讓整體使用率看起來較低。

台中梧棲區中正、文化、安仁及中和里無專屬活動中心，里民以往必須商借宮廟或私人空間舉辦活動，地方爭取建置活動中心，台中市政府為此斥資3588萬元，活化梧棲消防分隊舊廳舍，打造4里聯合活動中心，並於2022年啟用至今。

審計部日前認為梧棲區4里聯合活動中心使用率過低，認為公有資產未能有效利用，督促市府改善。此消息一出，引起地方譁然，區長溫國宏和各里里長則為當地居民抱屈。

梧棲區中正里長林祝女說，各里早期都有各自的場域辦理活動，有些區域活動為了配合行動不便的長輩，會就地舉行，且4里聯合活動中心的空間，不大可能1次提供4里一起辦活動，所以各里都會往返新、舊活動中心，並非沒在使用。

梧棲區文化里長蔡傳枝、安仁里長薛志富表示，4里聯合活動中心都是各里輪流使用，每個里的課程道具、器材也會暫時堆放聯合活動中心，因此場域能使用空間有限，但大家都很珍惜使用，被說使用率低，里民難免傷心。

溫國宏說，據他所知，4里聯合活動中心使用率，並非數據呈現這麼低，只是各里辦活動時，總會有淡、旺季之分，比如重陽節、中秋節等節日前後，自然活動較多，平日時間則是看各里安排，使用率若用數據計算，就會被分散。

他表示，梧棲區戶政事務所因為辦理辦公廳舍耐震補強工程，今年7月起，也暫時搬遷到4里聯合活動中心辦公，這段期間加上里民舉辦活動，已經是有效利用活動中心。