家扶學子張權（左）、自立青年孫涵怡（右）今天受邀上台，分享自己的人生經歷，期勉學弟妹勇敢追夢。（張毓翎攝）

北台南家扶中心25日在新營區民治市政中心南瀛堂頒發約436萬元助學金，給264位大專和高中職學生，並邀請家扶學子張權、自立青年孫涵怡，受邀分享學習歷程和人生故事，感謝各界助學援手，盼帶給學弟妹激勵和信心。

台南市政府社會局副局長葉誌明、台南市議員蔡育輝、新營區長翁振祥、開基玉皇宮王飳乾副主委、弘開善德會、台南縣獅子會、東北扶輪社、台灣冷鏈協會理事長程東和、強新工業經理陳賢勳及多位家扶扶幼委員們等人出席頒獎。

北台南家扶中心每年為籌措助學金，透過「郵局愛心義賣」、「竹筒認捐」、「發票助學」等募集而來，許多企業、廟宇等單位也會熱情贊助，家扶學子張權、自立青年孫涵怡今天受邀上台，分享自己的人生經歷，期勉學弟妹勇敢追夢。

畢業於南台科大餐飲管理系的孫涵怡，心中總是惦記者當年獲得技職證照獎勵金的勉勵，不斷學習突破尋找斜槓人生，目前任職於健康管理診所的品牌經理，希望自身故事能給家扶學弟妹們激勵，相信機會總是喜歡找上努力不懈的人。

就讀台大土木系年級的張權說，他童年多陪伴奶奶農田裡度過，升學路不順遂，即使有毅力，沒錢卻還是萬萬不能，所幸獲家扶協助，每逢人生轉折之際，家扶伸出援手，幫助自己安心做出重要抉擇。

北台南家扶中心助學希望工程推動至今35年，扶持學子超過5萬5000人次，今天頒發給大專和高中職學生，9月將再發出100萬元獎助學金給約430名國中小學生。