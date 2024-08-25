【全程字幕】力挺李四川選新北市長？ 謝國樑：舉雙手雙腳贊成 @ChinaTimes

近期國內的民調數據指出，2026年的九合一選舉，國民黨若派出台北市副市長李四川出戰新北市，則支持率大勝民進黨及民眾黨潛在的候選人蘇巧慧及黃國昌。基隆市長謝國樑25日上午受訪時也指出，若李四川有意參選，他雙手雙腳都舉起來（贊成）。

近日國內的民調數據指出，2026年的九合一選舉時，若國民黨推出台北市副市長李四川擔任候選人，不僅支持率高達40％，且支持率也大勝對手。李四川25日上午赴基隆與謝國樑共同視察騎樓整平成績，受訪時提到這件事。

謝國樑表示，騎樓整平及道路鋪平，是基隆市目前的施政重點。李四川除是現任台北市副市長外，也曾任職高雄市及新北市副市長，大家都知道他是工程方面的專家，很高興能有機會向他請益。

謝國樑說，若李四川未來有更多服務的意願（意即參選新北市長），那麼他不止雙手，連雙腳也要舉起來（支持）。

不過，李四川則是表示，他是工程出身的人，不懂政治，他很開心可以到基隆，就他自己的工程背景與謝國樑分享工程上的經驗，並提供一些經驗及想法。至於2026的九合一選舉，李四川說還有2年多，還太遠了，不要想那麼多。

提及未來是否會邀請新北市副市長劉和然到基隆時，謝國樑表示，只要願意協助他，並且來基隆吃美食的同志、長官、好朋友，他都非常歡迎，當然也包括了劉和然。