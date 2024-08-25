今年的鬼門關落在國曆的9月2日晚上亥子交時，在民俗的觀念中，好兄弟將結束「暑假」回到陰間，通常會在這天舉行最後一次的普渡祭拜，民俗專家柯柏成在臉書粉專發文指出，若舉辦普渡祭拜，有5點禁忌要小心勿犯，包含避免過於豐盛的祭品，挑選保存期限長的祭品，祭品應以素食為主，不要和好兄弟說再見，也不要亂踩冥紙。

柯柏成指出，通常民眾會在鬼門關當天舉辦最後一次的普渡祭拜，但之前已經辦過的可以視個人需求，沒有特別規定一定要拜；他也提醒，若在鬼門關當天舉辦普渡祭拜，有5點禁忌需要注意，第一，要避免大魚大肉或過於豐盛的祭品，否則好兄弟可能會因為吃得太好而留戀，捨不得回去。

第二，祭品宜挑選保存期限長的，因為好兄弟明年才能再來，帶回去的「伴手禮」需要保存久一點，像泡麵、餅乾和罐頭都很適合；第三，祭拜完就可以直接收拾祭品，不需要和好兄弟說再見，也不可以跟好兄弟求財許願；第四，不要亂踩冥紙，這對好兄弟來說，是非常不敬的行為。

此外，由於鬼門關當天也是地藏菩薩的聖誕，祭品應以素食為主，祭拜者當天也可素食一天，並持誦地藏菩薩聖號，為自己和家人積累福慧。

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