上周台股震盪整理走勢，季線得而復失，周K線連2紅後翻黑，本周逢月底，盤勢拚月K線收紅，市場聚焦新一波金控法說及台積電行情兩大因素，前者有富邦金、兆豐金、第一金等法說營運展望，及台新金、中信金兩強法說搶親新光金發展。

23日指數震盪收22,158點小紅，8月來指數累計僅小跌41.3點，月K線有機會拚翻紅。23日的三大法人淨買超15.24億元，以投信買超30.78億元最多，自營商買超3.96億元，外資賣超19.5億元；上周的三大法人賣超金額388.07億元，自營商周賣超達370.69億元，外資周賣超123.8億元，投信則是周買超106.42億元。

上周外資期貨市場維持3萬多口高水位空單，市場延續保守氛圍，23日外資的台指期未平倉空單3萬4,860口，較前一日增持空單1,770口，相較前周16日未平倉空單部位則微減92口。

上周台股熱門話題為新光金合併，除同集團兄弟的台新金與新光金雙方董事會通過推動換股合併外，還有中信金要公開收購搶親新光金，兩種方式都是以新光金為消滅公司，但新光金嫁予對象卻造成金控不同的洗牌。台新金及中信金將各在27、28日舉行法說會，相關搶親聯姻新光金議題持續受關注，新光金則排定9月3日法說會。另本周金融法說有26日兆豐金、27日彰銀、29日富邦金、30日第一金等，有關新一季營運展望也牽動法人操作動向。

龍頭指標台積電上周德國廠動土典禮，股價震盪整理收949元，仍站穩月線上及高於季線，上周的三大法人合計賣超台積電1.64萬張，主要是外資周賣超8,166張及自營商周賣超8,663張。本周台積電持續朝千元關卡邁進，8月以來股價累計仍上漲15元及漲幅1.61％，30日收月K線由機會拚翻紅。

其他本周法說會，26日貿聯-KY、柏騰、卜蜂、長聖、訊聯、健喬、英業達、台達電、綠界科技、寒舍；27日競國、晶焱、茂綸、上奇、台亞、泓德能源、中租-KY、東科-KY、全球傳動、光隆精密-KY、群光、桓達、正新、東明-KY、宅配通、台揚；28日台聚、勁豐、聰泰、訊聯基因、保瑞、宏正、創意、聯策、美利達、久元、東洋、台汽電、裕融；29日愛之味、正德、嘉里大榮、台榮、IET-KY、ABC-KY；30日欣天然、中再保、安勤、台產、矽力*-KY、匯僑等。