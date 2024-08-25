BWF超級750系列日本羽球公開賽25日進入到決賽日，要誕生男單、女單、男雙、女雙及混雙冠軍，男單決賽安排在第2場，中華隊一哥周天成面對法國前青少年世界第1拉尼耶（Alex Lanier），展現老將經驗及場上全面的防守、進攻範圍，不過兩局中後段拉尼耶打出氣勢，周天成最終17比21、20比22飲恨，本季第2冠再等等。

這場比賽是34歲的周天成和19歲的拉尼耶的「老少對決」，根據英文主播的資訊，周天成尋求成為賽史第2年長冠軍，拉尼耶則要挑戰賽史最年輕冠軍紀錄，兩人都展現頑強鬥志，好幾分都是相當精彩的來回。

周天成從2011年開始，除了2020、2021兩屆大會因為新冠肺炎疫情取消，每屆日本公開賽都有參加，2022年打進過男單決賽，當時飲恨地主選手西本拳太，今年第2次問鼎日本賽男單決賽，也要爭取生涯在日本公開賽首冠，可惜和日本賽冠軍緣分差了一點。

場邊有不少台灣球迷和法國球迷為周天成、拉尼耶加油，賽事氣氛相當熱烈，首局周天成曾握有17比10的7分領先，但在一次挑戰後似乎被對手拐了氣，拉尼耶連得11分，反以21比17先下一城。

第2局周天成在技術暫停前都是落後追趕的角色，後半局他把握一波好氣勢連續漂亮攻擊得分，也有一分是連續撲救後找到機會搶攻得分，讓場邊球迷再度為他的拚戰精神及技巧大聲歡呼，他也以連得6分在分數上超前，不過這股氣勢沒能延續到最後，拉尼耶又回敬一波搶分，讓分數回到平手，該局尾聲拉尼耶出賽賽末點，周天成回擊出界，讓對手拿下勝利的一分。