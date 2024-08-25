賴清德總統25日上午南下接連走訪台灣首廟天壇、下大道良皇宮祈福揭匾，結束良皇宮揭匾儀式後，甫上車開動幾秒，卻又突然下車走向路邊與在場1、200位排隊民眾揮手、擊掌及簽名，民眾樂得大喊「總統好」，「不枉排隊等候」。

賴清德上午回到台南參拜2間廟宇及揭匾，儘管近期本命區「台南幫」狀況連連，但民眾對賴的支持力道不減。

賴清德到達中西區府前路上的良皇宮之前，旁邊的騎樓外頭排了30公尺人龍，在場等候賴到來。

良皇宮外大排長龍的民眾，等候賴清德到來。（曹婷婷攝）

賴清德座車10點40分抵達良皇宮，先與廟方人員互動，他也開心抱起幼童，稍作寒暄後，即進入廟內參拜，隨後揭匾，短暫停留10分鐘後離去，林俊憲、陳亭妃、市長黃偉哲、議長邱莉莉也到場陪同。

不過，賴清德才上車不到5秒，出其不意竟又臨時下車，走向等候在騎樓的大批民眾，讓在場民眾樂壞，紛紛大喊「總統好」、「台灣加油」，賴清德也一一與在場民眾問好、揮手擊掌，還有人索取簽名，維安人員面對總統臨時起意的舉止，則是忙著維護秩序，賴跟在場民眾互動約4、5分鐘後才上車離去。

賴清德原本已上車準備要離去，突然秒下車與在場排隊民眾擊掌。（曹婷婷攝）