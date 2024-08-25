賴清德總統（中）25日到台南市中西區台灣首廟天壇揭匾後現場致詞，感謝市民在總統選舉時支持他在台南拿到全台最高票。（程炳璋攝）

賴清德總統（黑西裝者）25日到台南市中西區台灣首廟天壇揭匾。（程炳璋攝）

賴清德總統（黑西裝者）25日到台南市中西區台灣首廟天壇揭匾，許多支持者爭相與他合影。（程炳璋攝）

總統賴清德25日到台南市中西區台灣首廟天壇揭匾「澤被萬方」，有意爭取下屆台南市長初選提名的3名民進黨立委林俊憲、陳亭妃與王定宇皆緊跟身邊。賴提到南部7月的凱米颱風淹水時，宣布明年全台治水經費將擴大至500多億元，提升防洪標準抵抗氣候變遷。

前總統蔡英文5月才到天壇揭匾「道弘德化」，賴清德25日再到天壇揭匾「澤被萬方」；天壇為賴擔任台南市長期間相當友好的宮廟，這也是賴上任總統後，首次回台南本命區揭匾。

一直是深綠票倉的台南市，民進黨將台南市長初選視為比正式選舉更關鍵，黨內有意角逐下屆台南市長的林俊憲、陳亭妃與王定宇3人不約而同出席，緊跟賴身邊把握曝光機會。

賴清德表示，今年南台灣居民見識到什麼叫做「掃到颱風尾」，凱米颱風明明從北部經過，卻是南部下最多雨，雨量直逼莫拉克颱風等級。因此到天壇揭匾還要為台灣祈福。

賴提到， AMD超微半導體公司執行長蘇姿丰宣布要將研發中心設在台南，南科的鴻海廠房也由台積電買下加碼投資，台南一天天更好。

他提到台南持續治水已有成效，7月的凱米颱風帶來超大雨量，台南雖有淹水，已從莫拉克風災的5萬多公頃，縮小面積到700多公頃。

「治水仍要持續」台灣治水從前總統陳水扁時代開始，每年100億共編8年，馬英九接任後在南部縣市長陳情下，每年110億共編6年，蔡英文時代前瞻基礎建設預算，今年全台治水經費達300多億。

賴清德表示，極端氣候變遷嚴重，台灣防洪標準仍不夠高，區域排水不夠大，明年是自己上任後首編預算，已要求行政院擴編至500億元。

賴表示自己出身醫界，當選後要以醫界背景貢獻台灣，決定在總統府內成立健康台灣推動委員會，投入600多億經費。另外推動體育運動發展部，推廣全民運動，發展運動產業，幫各項運動選手在國際舞台發揮。