國民黨立委鄭正鈐、翁曉玲以及盧縣一於國民黨新竹市黨部成立聯合服務處，25日正式揭牌（王惠慧攝）

國民黨立委鄭正鈐、翁曉玲以及盧縣一於國民黨新竹市黨部成立聯合服務處，25日正式揭牌，包括國民黨祕書長黃健庭、3位黨籍立委及竹市國民黨議會黨團均出席。市黨部主委李縉穎說，「2026國民黨絕不會缺席，無論是市長、議員以及未來立委布局，相信聯合服務處的成立，就是國民黨積極經營地方的態度展現，一定不會讓選民失望。」

國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，25日上午於國民黨新竹市黨部舉行，祕書長黃健庭表示，這代表國民黨對新竹的重視，並持續壯大服務的能量，聯合服務處的成立旨在提供市民更為有力的服務平台，集結多位國民黨立委的力量，為民眾解決各類問題。

黃健庭也提到，立委聯合服務處結合對地方事務最熟悉的在地立委鄭正鈐，以及在法學各方面擁有專業學養的清大副教授翁曉玲，另外也因新竹市山地原住民選民已達1、2千人，未來2026年新竹市將增加1席山地原住民議員，國民黨對此特別重視，特別邀請山地原住民立委盧縣一來指導、選民服務。

放眼2026，市黨部主委李縉穎表示，國民黨現在最強戰力在國會，這次跟國民黨籍立委結合，就是希望讓國民黨中央跟地方議會黨團配合，大家服務不分中央地方，串起力量，向新竹紮根，擴大國民黨團對支持者的選民服務。

李縉穎也說，2026新竹市將增加1席山地原住民議員，國民黨因此特別規畫立委盧縣一加入，除了幫新竹市爭取更多福利、經費建設新竹外，也協助輔導培育出適合參選山地原住民的議員的人才。

至於新竹市長高虹安目前停職當中，針對外傳藍營高層逼迫高虹安辭職觸發補選一事，李縉穎強調，對於會掀起地方事務動盪或更多變故的事，國民黨絕對不會主動操作。

隨後，國民黨新竹市黨部也於公學新城甲區活動中心舉辦國會宣講活動，祕書長黃健庭、市黨部主委李縉穎、立委鄭正鈐、翁曉玲輪番宣講，市議員鍾淑英、黃文政以及300位黨員與會。