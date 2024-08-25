台中「炸街車」擾民！熱褲辣妹、重機賽車手全遭活逮開罰(戴志揚翻攝)

暑假期間，不少「炸街車」出現在台中市街頭，引起民眾抱怨。警方立刻執行「靜城專案」，一晚就活逮3輛噪音車，包括參加賽車改裝排氣管重機騎士、短褲辣妹、無照少年等，全都被警方依法告發，蒐證後通報台中市環保局檢驗。

22日凌晨12點50分許，台中第五分局警方文昌所員警於文心路沿線巡邏時，發現一輛已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾的聲響，因此上前攔查。30的歲林姓駕駛表示，他在8月18日曾駕駛該車去麗寶參加賽車活動，當時為了比賽改裝排氣管，但離開賽道後並未立即換回，才會發出如此巨大之噪音。

重機賽車手為了比賽改裝排氣管，但離開賽道後並未立即換回，導致噪音過大。(戴志揚翻攝)

相隔不到半小時，警方又在文心路上攔下一輛發出刺耳噪音的雙載機車。駕駛及後座乘客均年僅17歲，卻半夜無照騎著改裝機車在外遊蕩，令人搖頭。員警除了祭出罰單、勒令少年不准再騎車外，也對該車詳加蒐證，通報環保機關檢驗。

同日晚間，北屯所長林澤聰率隊於旱溪西路攔查噪音車輛，一位穿著短褲的妙齡女子騎著帥氣檔車奔馳在路上，卻因排氣管聲音過大引起警方注意。員警示意20歲的傅姓女子停車受檢，卻發現改裝過的排氣管除了沒有環保局噪音檢測合格標籤，也未加裝防燙蓋，於是當場開罰並錄影蒐證。

靜城專案一直都是臺中市警方重點工作項目，第五分局近期針對擅自改裝排氣管及製造噪音車輛加強取締、蒐證，並分別通報環保局、監理站召回檢測。據統計，第五分局自今年1月起至8月24日止，已通報近1萬3,000件疑似噪音車輛，平均每月超過1,500件，為全臺中市通報件數最多之分局。

警方指出，噪音車疾駛而過所發出的聲響除了引起民怨，更在深夜時段擾人清夢。此外，非法改裝車體部件不僅違規，還可能影響行車安全。自年初以來，第五分局警方已針對無照駕駛舉發388件(其中未成年者134件)、違規改裝車體73件。警方將持續強力執法，並透過「環警監聯合稽查」勤務，還給民眾一個安寧的生活環境。同時，也鼓勵民眾如有發現噪音車輛，可自行蒐證並通報環境部噪音檢舉網站(https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home)，共同創造宜居都市。