台中市龍井區向上路六段昨（24日）傍晚發生1起賓士車離奇車禍，32歲劉姓男子駕車往沙鹿方向行駛，在路口左轉道離奇大迴轉衝過分隔島撞上42歲姚姓男子駕駛的自小客，車禍也造成劉、姚等5人受傷，幸無生命危險；但警方也查出該輛賓士車車牌早被註銷，劉男借友人車牌上路，除要負責事故造成的損失，也害友人車牌遭吊銷，並被開罰。

這起車禍發生在昨日約下午5時1許，當時劉男駕駛自小客車沿向上路六段行駛快車道，在西屯路4段路口突然加速大迴轉，失控橫越分隔島衝撞姚男駕駛的自小客車。

台中市龍井區向上路六段24日傍晚發生1起賓士車離奇大迴轉車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

由於撞擊力道相當大，劉男頭部擦挫傷、姚男左肩擦撞傷，其車上3名乘客也頭暈送醫檢查，所幸均無生命危險；經警方酒測，劉男並無酒駕情事，他也聲稱是自己因一時油門踩太大又猛的加速，才會衝過分隔島，肇事原因仍待調查釐清。

但警方也查出，劉男所駕駛的賓士車車牌早被註銷，他卻懸掛友人車牌上路，警方也將吊銷其懸掛的友人車牌，並追究借他車牌車主責任，最後將劉男和其友人依違《反道路交通管理處罰條例》第12條1項5款，處3600元至1萬0800元以下罰鍰。