烏克蘭軍隊日前從該國北部越境進攻俄羅斯庫斯克州，目前雙方正在當地激戰中，與此同時，在烏東戰場上，俄羅斯軍隊正持續朝交通要道「紅軍村」（Pokrovsk）推進。時常關注俄烏戰局的我國前空軍少校參謀官、軍事作家邱世卿指出，烏軍此時抽走兵力去攻打俄國本土，導致俄軍在烏東戰線大舉推進，一旦紅軍村淪陷，前線烏軍將陷入缺乏補給的困境，再加上冬天即將來臨，屆時防線恐會崩潰。

邱世卿昨（24）日在政論節目《寰宇全視界》表示，目前俄軍正在烏東戰線進行夏季攻勢，目標是推進到作為烏軍重要補給樞紐的紅軍村一帶，並透過控制該村周遭交通的方式，讓它失去作用，而現在，該村的情況比較危急，因為烏克蘭抽調兵力去進行庫斯克攻勢了。

邱世卿接著說，原先外界認為，俄軍不可能在今年底就打到紅軍村周遭，然而，為了攻打庫斯克州，烏軍抽走許多原先部署在烏東前線的精銳部隊，這形同門戶大開，導致當地俄軍進攻速度非常快、烏軍防禦戰線崩潰，而一旦紅軍村失去作用，會對烏軍造成非常大的影響。

節目主持人何戎詢問，若紅軍村淪陷，頓內茨克防線上的烏軍是否會崩潰？邱世卿認為不會馬上就崩潰，但這會是防線崩潰的重要原因，因為該村淪陷後，烏軍必須重新花時間建立補給線，在這期間，前線部隊恐面臨缺乏糧食、彈藥、油料的困境，再加上現在冬天即將來臨，缺乏補給的烏軍恐難以度過這段時間，所以俄軍的這波攻勢，可說是經過精打細算。