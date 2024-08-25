南投分署與湖本社區發展協會及湖山水庫人文生態保護協會合作辦理「夜間尋蛙趣」課程。（林保署南投分署提供）

林內鄉湖本村是台灣夏候鳥八色鳥在的重要棲息地，湖本社區發展協會今年執行八色鳥族群數量調查，今年至少記錄到32隻，數量較去年多。

農業部2008年公告雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境，位置在雲林縣林內鄉、斗六市、南投縣竹山鎮交界的丘陵地，海拔約100公尺至519公尺。

林業保育署南投分署與湖本社區發展協會合作進行生態監測、棲地巡護、保育推廣，以落實在地保育行動，今年5月共記錄至少32隻八色鳥，以及鳥類63種、蝴蝶68種、蜻蛉24種、蛙類15種。

去年林保署南投分署在林內鄉記錄到湖本村3對、林中村2對八色鳥，以及3隻雛鳥，今年八色鳥數量明顯增多。

南投分署指出，湖本村八色鳥野生動物重要棲息環境位於國土綠網「濁水溪流域保育軸帶」及「斗六丘陵淺山農地保育軸帶」內，有竹林租地造林地、龍過脈森林步道貫穿，低海拔林完整，八色鳥棲地品質不錯。

不過也有保育人士發現，林內鄉的台灣猴群明顯擴大，牠們也會挖竹筍吃，已衝擊在竹林間繁殖的八色鳥孵蛋育雛，此一觀察有待長期追蹤。

除了調查八色鳥，南投分署與湖本社區發展協會及湖山水庫人文生態保護協會合作辦理「夜間尋蛙趣」的社區生態推廣課程，讓民眾感受夜間生物帶來的驚奇與魅力。

分署長李政賢表示，蛙類成長的過程需要良好水域和陸域的環境，是生物多樣性的重要指標。

湖本社區總幹事陳嘉宏表示，該社區共調查過5種台灣特有種蛙類，包括史丹吉氏小雨蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙、面天樹蛙、莫氏樹蛙等。