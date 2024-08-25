女星袁艾菲自《大學生了沒》出道，挾帶高人氣轉戰戲劇圈，推出多部膾炙人口的作品。2019年宣布和男友余岱宗（老魚）結婚，婚後常透過社群分享夫妻生活。沒想到老公近來公開一支影片，只見他看到袁艾菲手伸進衣服「抓胸部」時，立刻伸長手臂想要幫忙，網友見到這幕直呼：「學姐，律師幫你請好了！」

袁艾菲與老公近年以「學姊系列」影片引起熱議，日前曝光一則影片，只見袁艾菲胸部疑似被蚊子叮咬，便將手伸進衣服內試圖止癢。下一秒老公主動將手伸長靠近，袁艾菲見狀立刻變臉：「嘖，走開喔！」嚇得老公立刻澄清：「頭髮撥開比較方便，我怎麼可能真的伸進去」，強調純粹試圖幫忙，沒有其他非分之想。

袁艾菲秒變臉要老公把手拿開。（圖／yuanlovefly IG）

老公接著狂激袁艾菲：「繼續抓啊，機器在拍就不敢抓喔，你很假。」袁艾菲邊笑邊反擊：「你才假吧，還說什麼撥開頭髮」，老魚則是用文字附註：「我不否認我確實很假」。

袁艾菲老公強調怎可能在公共場合把手伸進去。（圖／denzel.yu IG）

袁艾菲反擊老公言行比較假。（圖／denzel.yu IG）

夫妻倆逗趣互動，吸引上千網友朝聖按讚，紛紛留言：「直接露出原形，壞壞學弟」、「跟騷法已啟動」、「肯定有伸進去的想法」、「警察先生就是這個人」、「逼逼逼，那個手手在幹嘛」。對於有人留言：「學姐，律師幫妳請好了」，老公則是回覆：「你們全部是我的人證，要幫我證明清白」，眼見有人詢問為何影片觀看率這麼高？老公更是搞笑回覆：「遊走法律邊緣」。