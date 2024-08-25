一名男子昨晚到嘉義縣參加一年一度的「民雄大士爺祭」，街道兩邊有各種小吃攤商進駐，人潮擠爆夜市，幾乎是前胸貼後背，他笑喊「這不是墾丁」，圖文引發熱烈討論，網友紛紛表示，現場人潮真的很恐怖，差點擠不出來，「比過年還熱鬧。」

原PO昨（24）日臉書社團《路上觀察學院》上傳2張照片，只見昨晚大批民眾湧入嘉義民雄鄉年度盛事「大士爺文化祭」，街道兩邊全是攤商，湧入不少要逛夜市的人潮，人多到前胸貼後背，他將其拍下後笑喊「這不是墾丁！」

圖文吸引逾3千人關注，網友紛紛留言，「剛逛完，差點擠不出來」、「大士爺逛過一次，真的太恐怖了」、「今年在假日又好天氣，就會更多人朝聖」、「下火車整個像要去演唱會一樣」；也有在地人說今年的盛況比過年還熱鬧。

據《民雄大士爺廟》網站，「民雄大士爺祭」為嘉義縣重要民俗，舉辦時間為每年的農曆7月21日至23日，大士爺廟方會製作紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續三天誦梁皇寶懺，超渡孤魂野鬼。