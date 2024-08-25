百萬YouTuber「儒哥」近日到墾丁旅遊，在墾丁大街買6片烤櫛瓜竟要100元，讓燒烤店被網友炎上，業者昨天解釋，櫛瓜是從北部運下來賣，成本較貴，且之前颱風影響蔬菜價格上漲，但今天有網友查了台灣櫛瓜的產地，發現主要在中南部、台南平原一帶種植，跟業者所說「到北部批貨」不一樣，貼文曝光遭網友們酸「墾丁以北都是北部」。

原PO今天在PTT發文，詢問ChatGPT「台灣的櫛瓜產地在哪？」得到的答案是「台灣的櫛瓜主要在中南部地區種植，特別是嘉義、台南和屏東等地」，以及南投等中部山區也有農民種櫛瓜，讓他疑惑，燒烤店業者在媒體上講到櫛瓜是到北部批貨，成本比較高，「請問台灣北部哪裡有產櫛瓜？業者是不是被騙了，好可憐」。

根據《農訓協會》網站指出，櫛瓜最早在義大利北部種植，正式名字叫夏南瓜，常被台灣人誤解是夏季高溫生長的蔬果，以台灣的緯度而言，櫛瓜的盛產期主要是入秋後9月到隔年4月，多半種植在台南平原一帶，以及台灣的山區，像是南投仁愛鄉，全台灣的種植面積約173公頃。另外《農業部》官網也指出，台灣在地育成4個夏南瓜新品種，為台南1號、台南2號、台南3號及台南4號。

貼文一PO出後，引發大批網友討論，狂酸「台南算墾丁的北邊吧」、「墾丁以北都是北部啦」、「台南、嘉義都算墾丁的北部，就連屏東大部分區域都算墾丁北部」、「對墾丁來說台灣每個地方都算北部沒毛病」，還有人猜測「墾丁的北部十之八九是高雄」。