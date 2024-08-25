台灣中油宣布自明日凌晨零時起汽油價格調降0.2元，調整後92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元，惟柴油不降反漲，調整後超級柴油每公升27.8元。

以色列偵測到黎巴嫩真主黨準備對以色列發射飛彈，以軍因此先發制人，打擊黎巴嫩境內目標及發射場，黎巴嫩真主黨也展開反擊。台塑化董事長曹明表示，因兩國非產油地區，只是引發外界心理緊張，對油價波動影響不大，反觀大陸對原油需求下降等因素，對全年原油平均價格看法由上個月的每桶85美元降為目前的80美元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌2.84美元，新台幣兌美元匯率升值0.384元，跌幅為3.74％。

另有鑑於加油站營運費是加油站業者用以支付員工薪資等相關營運管理費用，台灣中油自109年起即定期檢討「加油站營運費」，考量近1年政府公布之各項薪資指數、消費者物價指數及躉售物價指數等項目增加幅度，且因加油站員工基本工資調漲，本周起相應微幅調增「加油站營運費」，汽、柴油每公升調整金額分別為0.0750元及0.0411元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元及1.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.5元及1.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。