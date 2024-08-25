小熊左投今永昇太第10勝。（美聯社）

芝加哥小熊25日痛扁馬林魚，達到65勝65負，這是他們自6月以來首度站上5成勝率。除了14比2大獲全勝，值得一提的還有兩位日本球員同時發威寫下難得紀錄，先發左投今永昇太7局失2分拿下第10勝，鈴木誠也5打數3安打4打點，其中1支是三壘打、兩支是全壘打！

今永昇太旅美首季就拿到10勝，此戰他也非常優秀，但是鈴木誠也的表現更可怕。根據OptaSTATS統計，鈴木誠也單場3支長打，加上今永昇太勝投，小熊此戰繳出了大聯盟史上最猛的日本雙人組戰績。

鈴木誠也賽前在本月只有1轟，他首局就追打壞球轟成412呎陽春炮，第3局他敲得更猛，446呎的兩分炮！第7局小熊二壘有跑者，鈴木敲了右外野深遠撞牆的平飛球，差點又是全壘打，這給他充裕的時間跑上三壘。

馬林魚被打得太慘，今永昇太退場的時候小熊領先10分，馬林魚游擊手布魯漢（Vidal Bruján）被叫上投手丘撐完第9局，小熊趁機又多打兩分才下班。鈴木誠也賽後相當謹慎，他表示大勝的球隊隔天常常會落漆，必須保持低調，明天也要好好表現。畢竟小熊好不容易才爬回5成勝率，雖然在國聯中區追不上釀酒人，還有機會爭奪外卡。