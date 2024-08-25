調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。國民黨文傳會主委李彥秀質疑，這樣的手法可能是檢調體系，看政治顏色辦案、積極向執政黨表忠的冰山一角。張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡喊話，期許新政府徹底掃蕩這些「司法敗類」。

李彥秀指出，檢調體系的腐化，是人民對於司法信任度持續探底的原因之一。本來應該要作為打擊犯罪的調查局調查官，卻成為教唆偽證的犯罪者，讓檢調系統公信力更加殘破。

李彥秀表示，陳文維甚至意圖透過啟動司法偵查讓張麗善陷入買票疑雲，不但是調查官為了自己陞遷、考績的惡劣作為，更讓人質疑，這樣的手法可能是檢調體系，看政治顏色辦案、積極向執政黨表忠的冰山一角。

張嘉郡認為，本次案件是極為離譜的「押人取供」，是以不法方式介選，遑論犯案的還是領著人民公帑的司法人員，期許新政府能將這些「司法敗類」揪出來，避免未來再發生類似事件。

張嘉郡感嘆，「台灣是民主國家，選舉為實現民主的手段，司法是維護正義的最後一道防線，如果連司法都在為政治服務，淪為政治打壓異己的工具，人民又能如何自保？」

張嘉郡強調，民主得來不易，台灣也走在人民作主、民主深化的道路上，希望未來不要再發生相關事件，期許新政府徹底掃蕩這些「司法敗類」，「將所有人揪出來、趕出去，還給司法一個獨立、超然、公正的環境。」