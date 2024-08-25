美國財政部以涉俄為由，將42家中國實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部今天（25日）發布「答記者問」稱，中方注意到有關情況，對此堅決反對。

大陸商務部指責，美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據美國之音報導，美國8月23日對被控在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭期間支持俄羅斯的400多家實體實施新的制裁。根據美國財政部發布的新聞稿，美國在烏克蘭獨立日前夕宣布了這些制裁，制裁目標是位於俄羅斯、歐洲、亞洲和中東的公司，這些公司被指控幫助俄羅斯規避美國制裁，並助推俄羅斯的侵烏戰爭。

拜登政府也把123家公司加入美國的出口管制清單，依照規定，供應商在向被納入清單的公司運送物項之前，必須先取得許可證。根據在《聯邦公報》(Federal Register)發布的通知，23日被加入清單的，包括42家中國公司和63家俄羅斯公司。

美國一再就北京向莫斯科提供支持俄羅斯國防工業基礎及其侵烏戰爭的工具機和技術而警告中國。中國表示沒有向俄羅斯提供對烏戰爭的武器，但是為其所說的中俄之間的正常貿易進行了辯護。

美國財政部也就與俄羅斯金融機構的海外分支或子公司，包括那些未被制裁者的任何生意往來而向「外國監管人員和金融機構」發出了警告。聲明說：「財政部有一系列的可使用的工具，來回應規避制裁新管道的建立。」

美國財政部聲明援引財政部副部長沃利·阿德莫耶(Wally Adeyemo)的話說，透過實施新制裁，財政部繼續落實拜登總統和G7七國集團其他領導人做出的承諾，「打亂俄羅斯軍工基礎供應鏈和支付管道」。

他補充說：「世界各地的公司、金融機構和政府需要確保他們沒有支持俄羅斯軍工供應鏈。」