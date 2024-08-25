女星米可白曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」之後轉往戲劇圈發展，去年以《牛車來去》獲第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」受到肯定。近期她在節目上提到，自己在某次搭火車時發現一名男子行徑怪異，不斷「上下蠕動、贈女乘客」，而她見狀正義感爆棚上前解救，並出言提醒，怎料意外出糗了。

米可白在節目《女王大人》表示，自己搭火車時，看到一名男子特別喜歡靠在走道的座位旁，尤其是女乘客的身邊，讓她感覺對方相當奇怪，且更令她感到驚訝的是，這名男子竟開始蠕動下體。

米可白表示，自己搭火車時，看到一名男子特別喜歡靠在女乘客的身邊，且還會蠕動下體。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

對此，米可白認為自己應該做些什麼，於是她便上前用手撥開這名男子說：「借過一下，我想要站這裡」，隨後就在一旁的女乘客耳邊提醒：「那個人一直用下體撞妳的手臂」。不過一說完，全車的人就將目光轉向她，原來是她戴著耳機，結果沒發現自己說話非常大聲，悄悄話全被聽見。而這名男子眼看事跡敗露，沒多久就逃到其他車廂。雖然氣氛瞬間很尷尬，不過因為她的勇敢，讓這名女乘客免於再被性騷擾。

米可白見狀便上前用手撥開這名男子。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

米可白說當下未注意說話音量，讓自己有些糗，但她的見義勇為，也讓主持人巴鈺稱讚，這樣的行為是正確的，遇到騷擾本就該大聲阻止。

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