78歲曾老翁誤信網路交友，聽信假女友「波波」，投資82年的拉菲紅酒，一次購買59瓶，可擁有高報酬、高獲利，所幸銀行行員發現異狀，立即通知員警到場勸說，讓老翁不至於血本無歸，成功攔阻詐騙。

警方表示，老翁在LINE社群「幸福總會在路上」中認識自稱女友「波波」本名叫林秀珍，林女慫恿曾男購買1982年拉菲紅酒59瓶，稱後續得以獲取高報酬、高獲利，員警觀察手機訊息對話，向曾男說明這是「假愛情交友、假投資」詐騙手法。

員警解釋網路交友多存在詐騙可能，後與行員苦心勸說，老翁才恍然大悟驚覺遭騙，非常感激警方及行員的協助，才沒有因此遭受損失。轄區中正第一分局仁愛路派出所桶起今年年初至7月，與轄內金融機構聯手阻詐件數共計6件，攔阻金額達新臺幣800萬元。

警方呼籲詐騙案例層出不窮，詐騙集團最常用的方式，就是「猜猜我是誰」、「假交友」、「假投資」等。近日許多長輩因剛熟識網路社群，認為在網路上結交到新朋友可再次體驗人生樂趣，提醒家中晚輩多關心長輩生活狀況，增加情感連結亦可避免財產損失。

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