新竹縣文化基金會舉辦「第二屆匠心之夢」全國文創工藝競賽，有15個縣市、120件作品投件，日前決選結果出爐，連威棣的藍染創作「脈流 Flowing Range」獲得精品組金獎，陳怡君以回收椰子樹葉創作的「化腐朽為神奇：再生」奪得精巧組金獎，匯聚工藝技術與再生元素，是本屆競賽的一大亮點！

連威棣創作的藍染裝飾布「脈流 Flowing Range」，以峨眉鄉湖光大橋景緻為創作靈感，採用型湖染製作山型層疊，條狀染則為湖泊流水，使用養缸發酵還原染料展現其價值。

陳怡君創作的「化腐朽為神奇：再生」，利用校園回收椰子樹葉，編織成裝飾花器，設計以現代簡約風格呈現，兩側手工編織而成，響應環保更賦予廢材新的價值。

章宗耀說，得獎作品相當多元且創意十足，像精品組銀獎「工礦永恆筆」，以高溫加熱金屬銅打造，石墨合金為筆頭，不易磨損無需削筆芯，兼具功能與藝術性。

另外，精巧組銅獎「聽與覺」助聽器掛飾使用黃銅鑄造而成，讓聽力障礙人士配戴助聽器同時也能兼具美感，翅膀與花卉造型展現勇氣。獲獎作品都將成為基金會「日日當好」文創品牌的合作夥伴。

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙指出，「匠心之夢」競賽讓工藝家從藝術創作走向市場，理念與東京都墨田區政府推行的「墨田時尚」品牌有一樣的目標，基金會也啟動雙城市文創品牌的合作計畫，本屆入圍決賽的31件作品，11月13日至12月1日在文化局美術館展出外，墨田區職人創作的文創品也將一同聯展。

評審團認為，推廣新竹為核心的「匠心之夢」文創競賽，要不斷累積力量，期帶領風潮影響年輕世代或是從業者，不只追求規模的成長，更要以新思維持續創作，讓精品工藝在市場上獲得更大的成功。