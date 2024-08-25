黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今（25）日清晨5時過後，朝以色列北部發射逾320枚火箭彈，並出動大批無人機，以報復高階指揮官7月遭狙殺，以色列則先發制人打擊黎巴嫩境內目標，對此，白宮表示，持續支持以色列自衛。

以色列25日對黎巴嫩真主黨發動「先發制人」打擊。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，真主黨與以色列開打後，白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）表示，美國總統拜登正密切關注以色列與黎巴嫩的情勢，整個晚上都與國安團隊就此事交流。

他說拜登指示美國高階官員持續與以方溝通，塞維特也強調：「我們將繼續支持以色列自衛的權利，我們也將繼續為區域穩定努力。」

另據路透社報導，以色列與真主黨爆發衝突後，美國國防部宣布，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，重申華府對以色列防禦的承諾。

五角大廈新聞稿指出，奧斯汀與葛朗特談論了以色列對真主黨的防禦打擊，奧斯汀重申「美國對防衛以色列因應伊朗及其區域夥伴、代理人任何攻擊的承諾堅若磐石」。