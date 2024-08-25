戴資穎參加日本羽球公開賽時在右膝包紮保護、左膝戴護膝。（資料照／Badminton Photo提供）

世界羽聯BWF超級750系列日本羽球公開賽25日就要落幕，這一站賽事中華隊5個細項共有34組人馬進入到會內賽，最後僅4組人馬晉級到8強，其中一姐戴資穎左膝傷勢復發，取得4強席次後無奈退賽，也讓BWF罰款制度引發討論。

根據BWF規定，超級750等級以上賽事，包括4站超級1000系列、6站超級750系列，單打世界排名前15、雙打世界排名前10選手必須參加、不得缺席，若不參賽就要罰款，今年日本公開賽在巴黎奧運之後，許多好手為了養傷、調整狀態缺席，戴資穎僅管奧運期間因為雙膝的狀況無奈止步小組賽，還是努力趕上日本公開賽。

日本公開賽晉級路上，戴資穎的假想敵泰國伊瑟儂在賽前就退賽，日本前世錦賽女單金牌奧原希望則是晉級到16強賽後左小腿拉傷也退賽，一口氣少了兩位強敵，小戴也努力展現拚戰精神與技巧努力前進，但在8強賽與仁平菜月的對抗中，為了救球左膝傷勢復發，儘管收下比賽勝利，還是在4強賽前退賽。

BWF官方社群放上戴資穎比賽中左膝不適表情痛苦的影片，表示給小戴送上療癒的氛圍與愛，有球迷留言表示，BWF把賽程設計的如此密集，不打還要罰款，如今選手受傷卻在那邊傳愛心，不如把賽程改一改，也有球迷留言，隔著螢幕都感覺到腳痛，很心疼小戴膝蓋不適還是在場上拚搏，也祈禱小戴不要再受傷，享受比賽就好。

接下來戴資穎確定不會參加8月27日開始的超級500系列韓國羽球公開賽，9月3日在台北小巨蛋登場的台北羽球公開賽，雖然小戴有報名，不過還是要看膝蓋狀況決定最後是否參賽。