洪男當場被依行使、偽造變造特種文書罪嫌現行犯逮捕，另依違反《道路交通管理處罰條例》處以1萬800元罰鍰。（海山警分局提供）

洪姓男子透過友人購得塑膠壓克力製的假車牌，將假車牌掛在BMW轎車上，日前於板橋新海橋遭警方攔查，遭盤查時洪男還刻意裝傻，但假車牌「與眾不同」，一眼遭警方識破，警方依行使、偽造變造特種文書罪嫌現行犯上銬逮捕洪男。

近期販售、使用偽變造車牌的案件爆增，影響民眾權益，新北市海山警分局從8月1日起實施「淨牌專案」勤務，規畫攔檢稽查勤務，加強取締，以有效遏止此歪風行為，維護交通及治安環境。

海山警分局新海派出所副所長葉洋辰與同仁於日前深夜在新海橋下橋處執行路檢，見洪男駕駛BMW轎車形跡可疑，攔下後查證身分；過程中，洪男神色緊張，警員查詢車籍資料，發現車種及廠牌不符合，眼尖的葉洋辰看穿車牌的材質為塑膠壓克力板，與一般合法車牌的材質明顯不同。

警方查證，洪男於月初至外地跑山路時，巧遇車友時，提及跑山路的過程可能超速，擔憂牌照會遭到吊扣吊銷，車友稱可代為從網路購買假車牌，洪男以1萬2千元的價格取得2面偽造車牌。

沒想到懸掛假車牌不到2天，便被警方攔查送辦，洪男當場被依行使、偽造變造特種文書罪嫌現行犯逮捕，另依違反《道路交通管理處罰條例》處以1萬800元罰鍰。

海山分局提醒，駕駛人如使用偽造、變造車牌，除違反《道路交通管理處罰條例》第12條，也會涉犯偽造特種文書罪，請民眾切勿以身試法，駕駛車輛應遵守相關法規，確保用路人及自身安全。