中東戰火再起，黎巴嫩真主黨25日清晨宣布對以色列發動大規模無人機空襲，以國宣布未來48小時進入緊急狀態。外交部今天表示，正持續密切注意以國當地情勢發展，駐處並透過群組聯絡網與在以僑胞保持密切通聯。目前掌握在以國的僑民國人共計266人，並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要的協助。

《以色列時報》等外媒報導，美國與以色列在過去48小時取得的情報，黎巴嫩真主黨準備對以色列發動飛彈與無人機攻擊。以軍25日採取先發制人的突襲行動，黎巴嫩真主黨也對以色列發射逾百枚火箭彈，展開大規模報復，以色列防長已宣布未來48小時進入「緊急狀態」。

外交部副發言人蕭光偉指出，外交部及我國駐以色列代表處持續密切注意以國當地情勢發展，駐處並透過群組聯絡網與在以僑胞保持密切通聯，以即時因應情勢變化並隨時提供必要協助。

他說，「駐處目前掌握在以國的僑民國人共計266人，其中2位是短期商旅、22位學生、93位因婚嫁定居在以色列的國人；另有149位是婚嫁定居國人的眷屬。 目前並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要的協助。」