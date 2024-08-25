賴清德總統日前在中常會下達「不要在現在這個時間點談論縣市長選舉」，賴今南下祈福揭匾，積極爭取黨內提名參選下屆市長的立委林俊憲、陳亭妃交鋒早已趨白熱化，被問到禁談選舉一事，林俊憲說，「賴要大家初選低調、鴨子划水」；陳亭妃則說，「賴是公共財，基本上要求大家就是不談2026。」

林俊憲說，賴清德在中常會講的是全國，他說現階段民進黨要優先處理的是執政遇到的問題，至於選舉，甚至是黨內初選要低調、鴨子划水，不要讓外界以為現在民進黨初選又開始了，他希望大家這方面用「潛水式」方式進行。

陳亭妃則說，賴上周與這周中常會上都已表達得非常清楚，甚至這個星期還要求發言人把這段話在會後記者會轉述給記者「現在才2024，離2026還很遠，不是談市長選舉的時候，目前最重要任務是推動福國利民的政策，以國家發展為重。」她強調，賴已經把自己的態度表達得非常清楚，「主席是公共財，不要做讓主席為難的事。」