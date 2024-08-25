民進黨高雄市黨部主委黃文益直言，李四川在幫謝國樑「反輔選、高級黑」。（民進黨高市黨部提供）

曾任高雄市副市長的台北市副市長李四川今（25）日為基隆市長謝國樑站台時呼籲，民眾10月13日要投下不同意罷免票，以免像高雄罷韓時，許多市民後悔莫及。對此，高雄綠營反嗆，市民後悔的是一開始投錯人，直到高雄市長陳其邁上任才爭取到台積電晶圓廠，不然可能還在談賽馬場。

民進黨高雄市黨部主委黃文益直言，李四川在幫謝國樑「反輔選、高級黑」。韓國瑜的政見，無論是愛情摩天輪、賽馬場、挖石油還是F1賽車，都沒有看到具體作為；陳其邁則是在補選上任後2年拚4年，真正爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎。

黃文益提到，全球關注的2050淨零碳排議題，陳其邁已做好布局，透過產業淨零大聯盟，以大帶小，結合公私部門力量，符合國際對於RE100等的產品與能源規範。

黃文益接著酸，韓時期的高雄人最怕被調侃「發大財沒」；現在的高雄人則是走路有風，「我還以為李四川副市長活在平行時空，高雄人只有後悔當初沒有一開始就選對人。」

民進黨高市議員邱俊憲則指出，陳其邁在今年6月媒體縣市長滿意度調查中，施政滿意度達71.3％，相對於當初韓國瑜當高雄市長時，曾在縣市評比中，倒數最後1名過，顯見陳其邁在各項評比、民調上，不只是超越韓前市長，更是超越選舉時的藍綠支持度。

邱俊憲反嗆，「川伯在台北，是不是太久沒有回來高雄了，為了救樑，妄自替廣大高雄市民代言後悔？或許，高雄人真正後悔的是，立委改選大意，讓國民黨加上民眾黨過半，而讓韓國瑜成為一位毀憲亂政的走鐘院長！」

邱俊憲狠酸，「不是後悔罷免，是後悔2018就投錯了吧，不然到現在可能還在賽馬場跟愛情摩天輪，晶圓廠對比賽馬場。到底誰後悔？」