阮經天跟監製曾寶儀合體宣傳電影《愛情城事》，是阮經天母親過世後他第1次面對媒體。回憶拍完《愛情城事》隔天，也是爺爺的告別式，阮經天嘆說：「我爺爺走的時候，我對很多事很憤怒，直到奶奶相繼離開，我開始熄火。一直又到我媽媽離開，我才發現我依然憤怒，但不是對一切不滿意，是希望用這團怒火照亮我的路。」

阮經天拍攝《愛情城事》的時候並不想讓大家知道爺爺過世，但曾寶儀默默發現他陷入低潮，「非常謝謝小天，我們都經歷過家人離世，小天第1天來定妝的時候，我就知道他狀況不好，但不知道原因；可是他拍3天，1天1天找到角色的光環，不知道是戲幫助了演員，還是演員幫助戲，這是很成熟的演員才能做到。」阮經天則說當時自己的狀態是解離的，「我以為我拍了1天，其實我拍了3天，唯有留下影像能紀錄我發生了什麼事。」

片中阮經天跟林嘉欣有激情床戲，阮經天說他們兩人都明白要怎麼做，「林嘉欣是非常頂的演員，當你可以遇到那樣的對手，尷尬就不存在了。」阮經天還提到，拍激情戲時林嘉欣刻意在他耳邊呢喃，這樣做對他的幫助非常大。

林嘉欣（下）跟阮經天演出親密床戲。（華映娛樂提供）

聊到自己的第1場床戲是哪部戲？表現如何？阮經天說是他的竄紅之作《命中注定我愛你》，「那時候的床戲是喜劇，鏡頭裡我還拿著羊肉串，每個時期不同、經歷的不同，現在要我演回那個樣子不可能，我今年41歲，永遠無法回到25歲的自己。」

母親過世後阮經天推了很多工作，他打算給自己一段時間整理身心靈，「人走了之後還有很多事情要處理，希望自己能好好的跟弟弟相處，我覺得能夠待在演員職業很幸福，很慶幸我不用為了吃飽飯，還可以選擇沈澱。」他預計今年12月復工，第1個工作會留在台灣拍攝。