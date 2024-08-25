「神旺普諾麵包坊」鄰近捷運忠孝敦化站，受到許多上班族跟鄰里居民的喜愛。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

神旺普諾麵包坊以星級品質，親民價位深獲消費者喜愛。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

東區星級烘焙傳奇名店「神旺普諾麵包坊」，每日出爐麵包種類多達百款，尤其是口味千變萬化的「調理麵包」，累積了大量的忠實粉絲。

高人氣的麵包坊背後的靈魂人物就是擁有27年烘焙資歷的主廚「林弘富」，林弘富堅持採用自然酵母製成的「液種麵糰」，長時間低溫發酵，具有氣味清香、外香酥脆、內在柔軟等特點，運用在歐式麵包更能展現原始麥香，打造出品質、口感、風味並重的「液種麵包」。

每日出爐麵包，尤以軟式大蒜、蔥花麵包、濃濃巧克力最受消費者青睞，「軟式大蒜」不同一般的硬式法國麵包，柔軟度介於一般法國麵包和普通麵包，外層抹上加入巴西里碎末的特調大蒜醬；「濃濃巧克力麵包」是巧克力控的最愛，在口中綻放濃濃的幸福感。

年銷售量高度堆疊可以比美12座台北101大樓「蔥花麵包」，可以說是店內銷售王牌，主廚林弘富選用成本較高且費工的發酵奶油取代豬油，輕柔的將麵糰打成辮，再撒上新鮮現切的宜蘭蔥，烘烤後的蓬鬆柔軟、鹹香馥郁，經常出爐就搶購一空。

除了每日必吃的麵包品項，神旺普諾麵包坊針對時節推出的中秋月餅，還有經典與創意蛋糕也都深得消費者的心。