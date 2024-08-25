黎巴嫩真主黨被認為是世界上武裝最齊全的非國家團體，其武器庫比巴勒斯坦激進組織哈瑪斯更先進、更具破壞性。在伊朗的支持下，這個總部位於地中海東部國家黎巴嫩的什葉派伊斯蘭組織，自10月8日以來一直在黎巴嫩南部邊境與以色列軍隊發生對抗。

據CNN報導，黎以跨境敵對行動引發地區衝突升級的擔憂，促使人們大力採取外交努力來緩和緊張局勢。儘管真主黨的軍事力量無法與以色列相抗衡，但其日益先進的武器庫有可能對以色列及其在該地區的盟友造成重大損害。

CNN指出，真主黨有能力襲擊整個以色列。以色列的軍事力量遠優於真主黨，但伊朗支持的真主黨擁有射程高達500公里的飛彈，當然，這些飛彈必須繞過以色列的鐵穹防空系統才能造成傷害。軍事分析家估計，真主黨擁有3萬-5萬名士兵，但今年早些時候，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）聲稱，真主黨擁有超過10萬名戰士和預備役人員。

相對的，CNN整理的資料顯示，以色列國防軍約有16萬9500至63萬4500名士兵。

另外，以色列還必須應對真主黨的戰略縱深。該組織是由伊朗領導的武裝分子軸心的一部分，該軸心涵蓋葉門、敘利亞、迦薩和伊拉克。自去年10月以來，自從以色列在哈瑪斯領導的武裝分子攻擊該國，以色列對迦薩發動戰爭後，這些組織中的一些成員已大大增加協調。這一軸心在以色列被稱為「火環」（ring of fire）。

在過去的10個月裡，真主黨在該地區的夥伴，與以色列及其盟友之間的衝突不斷。葉門叛軍「青年運動」偶爾向全球貿易動脈紅海以及以色列的船隻開火。伊拉克的伊斯蘭抵抗組織，一個強硬派什葉傘式組織，也對該國的美國據點發動了攻擊。正如一位真主黨高級領導人所描述的那樣，軸心國以迦薩停火為停止敵對行動的條件，將自己重新定位為迦薩巴勒斯坦人的「支持陣線」。

真主黨的戰鬥力量，是從1982年以色列入侵黎巴嫩首都貝魯特的廢墟中崛起的。當時，這只是一個由伊斯蘭武裝分子組成的「烏合之眾」，但得到伊朗新興伊斯蘭共和國的支持。隨後該組織的軍事和政治實力迅速崛起。2000年，遊擊隊迫使以色列軍隊從黎巴嫩南部撤軍，結束長達20多年的佔領。2006年，它在與以色列的34天戰爭中倖存下來，然而這場戰爭給黎巴嫩帶來嚴重破壞。

2010年代，敘利亞革命演變成內戰期間，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）殘酷鎮壓反對派武裝，造成大量平民死亡。真主黨在這場長達近十年的戰爭的戰壕中作戰，在城市戰爭中變得經驗豐富，並鞏固了其與伊朗支持、在敘利亞作戰的其他組織聯盟。它還透過伊拉克和敘利亞的合作夥伴，清理了伊朗和黎巴嫩之間重要的武器供應路線，進一步加強其軍火庫。

在與以色列長達數十年的衝突中，真主黨一直在進行不對稱戰爭。儘管以色列擁有軍事優勢，但它仍尋求加強其政治和軍事實力，同時尋求建立嚇阻力。

然而，真主黨始終小心翼翼地行事，因為激怒以色列的全部火力可能會嚴重削弱該組織的能力，使其倒退數年，甚至數十年，並摧毀黎巴嫩的大部分地區，而黎巴嫩在多年的金融危機的重壓下，經濟早已不堪重負。

自去年10月以來，該組織在與以色列的邊境對抗中，已損失400多名戰士，其中包括指揮官。據CNN對公開數據的分析，約150名平民在以色列的襲擊中喪生。衝突對以色列的影響也相當大，超過6萬人從其北部邊境地區流離失所，數十人喪生，其中包括士兵和平民。

隨著邊境衝突的持續，真主黨已在某種程度上成功地削弱了以色列引以為豪的飛彈防禦系統「鐵穹」。而真主黨在與以色列的全面戰爭中生存的機會，取決於它是否能夠智勝這些系統，鐵穹系統近幾個月攔截了來自伊朗、迦薩和黎巴嫩的數千枚機載武器。

CNN最後指出，由於真主黨的力量不斷加強，以色列和黎巴嫩之間可能爆發的全面戰爭，恐將中東推入未知的水域。阻止這種情況發生的外交努力可能會繼續以驚人的速度進行。