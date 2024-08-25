新竹縣第一屆原住民族運動會24日和25日一連兩天，在尖石鄉綜合運動場展開，祭出30萬元獎金，吸引縣內原住民族選手踴躍參賽，並結合歲時祭儀系列活動及祈福儀式，安排部落音樂晚會和選手之夜，現場熱鬧滾滾，讓族人享受一場運動與文化的盛會。

原住民縣議員劉建民、張益生及林兼君在縣議會總質詢時，以尖石五峰及平地原住民有2萬2千多人，歷年來參加全國原住民族運動會，都獲得很好成績，但縣內只有縣運大型賽事，建議舉辦新竹縣原住民族運動會，讓原民動運好手能備戰全國賽事，並從中傳承原民文化。

縣長楊文科對議員的建議表達支持，指示原民處長雲天寶規畫辦理新竹縣原住民族運動會，原民處向原民會爭取150萬元補助經費，縣府自籌175萬元、尖石及五峰鄉公所各45萬元配合款，共415萬元辦理為期2天的賽事。

縣府秘書長李安妤指歷年竹縣參加全國原住民族運動會，皆能拿下佳績，去年更突破以往刷新紀錄，她代表縣長楊文科勉勵所有參賽選手，保持運動家精神，在比賽中盡情發揮，展現團隊精神，期在未來的全國原住民族運動會中，繼續為新竹縣爭取榮耀。

比賽項目有籃球、槌球、慢速壘球、文化健康操、族語朗讀、傳統射箭、傳統拔河、傳統撒網等技藝競賽，讓參賽原民展現傳統文化及運動精神。

部落音樂晚會與新竹縣文化基金會合作，邀請「新世紀文化藝術團」演出賽德克舞蹈，以口簧琴、直笛、木琴伴奏的歡樂歌舞，讓現場熱鬧滾滾。

雲天寶指出，新竹縣原住民族運動會未來會配合8月1日原住民族日及歲時祭儀系列活動，於每年8月由尖石鄉與五峰鄉公所輪流舉辦，賽會也會提供獎金，期所有選手都能發揮所長、實現自我，並讓大家愛上原民文化，感受原住民族文化的魅力。