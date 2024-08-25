鐵板害女子慘摔。（民眾提供／李京昇台中傳真）

女子受傷送醫。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市劉姓女子日前走路行經大雅區雅環路時，因天雨路滑，不慎踩到商家鋪設的鐵板，結果滑了一跤導致她腳踝骨折送醫，大雅警方獲報前往了解，並要求商家移除鐵板，也發現有路面高低落差問題。大雅區公所25日指出，將會同警方等單位，會勘「不合理道路」後著手改善。

劉女表示，本20日下午5時多，她行經大雅區雅環路1處商家前面時，因路面舖設鐵板天雨路滑，她滑了一跤，發現右腳踝腫痛，到醫院檢查，腳踝竟然骨折，自費6萬多元做手術，目前還住院中，她並非責怪商家或相關單位，但希望區公所等能設法改善，以免後續又有人摔倒。

大雅警分局馬岡派出所接獲報案前往了解，發現店家與路面有約20多公分的高低差，位於水溝蓋的部分，商家以舖設鐵板方式，讓店面與路面銜接，警方到場後，則請商家將鐵板拿開，並設立三角錐警示。

大雅區長林麗蓉表示，當天接獲民眾報案後，便會同里長前往會勘，發現有路面高低落差問題，有部分店家會將店面前填高，導致明顯落差，針對這類的「不合理道路」會協同警方會勘，並設法改善。