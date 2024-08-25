禮客Outlet推「OTTO後背包」，特價990元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet推「Native防水鞋」，原價2280元、特價990元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客9月6日起推秋季購物節，其中「adidas換季薄外套」，原價2890元、特價1734元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

延續父親節檔期買氣，禮客Outlet在周年慶前除推「開學祭」回饋活動，讓家長帶孩子買學習用品時能省點荷包，緊接著再為壯世代客層推「秋季購物節」，同時多家專櫃趕在換季前改裝亮相，盼凝聚消費者心占率。

時尚CEO禮客董事長溫筱鴻向來以客為尊，透過深化分眾行銷與大數據分析，細分顧客類別投其所好並規畫行銷活動；看準暑假進入尾聲，即起推「開學祭」回饋單筆滿5000送500，以運動休閒系、實用系及涼感系三大主題，嚴選PUMA、adidas等品牌休閒鞋款推特價990元起，而ROOTS等休閒鞋衣、TUMI等後背包單品也有折扣價。

禮客Outlet觀察40歲以上壯世代消費者對運動、休閒類商品關注度更高，9月6日至9月30日推「秋季購物節」單筆滿6000送300，9月6日到9月10日也聯合Munsingwear、PGA等品牌辦「秋日高爾夫球聯合品牌特賣會」，展示健走鞋、時尚精品、摩登設計師女裝、換季服飾等。

禮客Outlet專櫃更在換季前秀新面貌，包括K-SWISS櫃位改裝再推開幕慶，內湖2館1F也有隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」進駐，「青檸波菜鮮蝦裙襬麵」等享買1送1，並預告9月還有「秋季盃高爾夫球推桿賽」、「花藝課程」等活動炒熱買氣。