高雄一名53歲王姓男子，日前透過臉書直播，看到有直播主在販賣天然玉石，直播主聲稱都是稀有極品貨，轉賣即可獲高額報酬，王男不疑有他前往銀行要匯40萬購買，卻被銀行發現對方帳號金流異常，疑似遭到詐騙，警方到場規勸許久仍讓王男不信遭詐，直到警方一番勸說才讓王男放下「賭石」念頭。

王男透過臉書平台，看到直播主聲稱販售稀有極品天然玉石，可代客切割，若成功出石即可轉賣，賺取高額報酬，讓王男心動持40萬現金到銀行匯款，匯款前卻被銀行發現對方帳戶金流異常，懷疑王男遭到詐騙，通報警方到場處置。

不過警方到場時，王男似乎仍在興頭上，面對警方規勸仍提出「或許對方不是詐騙」等想法，讓警方無奈說這是假投資詐騙常見手法，也說賣家無法提供任何擔保，「網路上隨便都能找到玉石照，我也能找來賣你」，仍讓王男難以接受，最後警方說「不相信我們就不要報案了」，才讓王男驚覺是遭遇詐騙。

實際上，「賭石」為大陸常見玉石交易方式，由商家出售尚未切割的天然玉石，因表面風化無法確認玉石狀況，直到切割後才能知道品質是否良好，因此有「一刀窮一刀富」的說法，警方提醒，詐騙手段日新月異，提醒民眾投資買賣要謹慎，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或逕向當地派出所洽詢。