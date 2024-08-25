為提供高齡友善居住空間，台北市都市發展局在2022年推動「台北市社會住宅青銀換居計畫」，但有民代發現計畫推動至今僅11戶入住社宅，且北市26處社宅中只有5處開放長者申請，其中更有3處社宅距離捷運站仍須10分多鐘的車程，強調這些問題迫切改進；都發局表示，由於長者有住不習慣、希望家人一起同住等原因，2023年已調整計畫並有初步成果。

台北市議員曾獻瑩指出，台北市共有10萬戶長者住在沒有電梯的老宅，但北市府推出的「台北市社會住宅青銀換居計畫」，推動2年後如今卻只有11戶入住社宅，計畫落實比例不到萬分之1，同時也發現大多數民眾根本沒聽過青銀換居計畫，但都發局沒留意計畫推廣成效，無法發現落實效果不佳原因。

他說，另外目前北市在共有26處社會住宅分散在10個行政區，但只有5處社宅參與青銀換居計畫，北市總社宅參與青銀換居比例不到20％，還有一半的行政區未參與到計畫中，且參與計畫的「內湖行善社宅，萬華青年社宅1區，南港東明社宅，松山健康社宅，文山興隆D2社宅」，大多交通不便，未將長者出行的需求納入考量，增添長者的不便，增加計畫推動阻力。

對此，都發局表示，由於2022年提出試辦計畫主要以提供一房型為主，經過1年的試辦後，發現多數長者希望有家庭照顧者陪伴入住，故自2023年起檢討計畫，並新增東明社宅，採多元房型資源釋出方式，而有初步成果。

都發局說明，因為多數高齡者長年居住公寓，習慣樓層低、實坪大、住戶單純的居住空間，擔心入住社宅後需改變生活、部分長者需定期就醫需仰賴交通便捷性，都是影響高齡者搬家意願的原因，因此向高齡者提供搬家前的心理建設、協助舊家整理，以及搬遷後適應環境，也需要仰賴社福團體提供專業諮詢輔導及家人陪伴。

都發局指出，2022年後計畫做滾動式調整，有新完工社宅或空戶釋出納入計畫，皆會重新調整公告辦理，19日再公告納入新增「文山區和興水岸社會住宅」與「內湖區舊宗社會住宅」辦理社會住宅青銀換居計畫，目前共提供8處、23戶社宅資源辦理社會住宅青銀換居計畫，計畫屋源已分布6個行政區，未來仍會逐步依各營運案場及完工進度檢討釋出屋源，逐步增加至各行政區辦理。