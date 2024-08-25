一名在台積電任職的工程師，結婚半年後就與一名女業務偷情，拒絕與妻子小美行房，還與對方赴日旅遊、看蔡依林演唱會。工程師為此立下兩次切結書承諾不與小三往來，否則要賠1200萬。但最後反而變本加厲與小三同居，並將小美趕出家門。小美氣得提告獲得100萬元賠償，但雙方仍離婚收場。但小美又認為離婚後受精神極大痛苦，再向前夫求償百萬，法官認定，前夫年收入曾達100萬元至300萬元，須再賠20萬元確定。

根據判決書，擔任護理師的小美向法院提告，他與丈夫民國107年8月結婚後，不到半年就時常在外過夜，不願與她行房，更對她為言語暴力。事後她調查，才知道她與一名女業務偷情。

事跡敗露後，丈夫還簽切結書保證不再與小三有任何聯繫，否則同意給付賠償金新臺幣600萬元。但卻又被她發現，丈夫仍帶著小三前往日本旅遊，以及一起聽蔡依林演唱會。這時丈夫又在立第二封切結書，保證斷絕小三，否則同意再給付賠償金600萬元。

不過丈夫仍持續與小三聯繫，並要求與她離婚，接著就離家與小三同居，甚至發生性關現。更逼迫她搬離住處。人妻因此氣得提告丈夫與小三要賠償100萬。一審法官審理後判賠100萬元。

事後兩人離婚，但人妻曾再度提告，認為自己離婚後受精神上極大痛苦，再向前夫求償100萬元，地院也認為合理，判前夫需再賠20萬。但人妻不服上訴，要求前夫需再賠償80萬元。

二審法官審理後認定，丈夫雖已在第一次官司中判賠100萬元，但切結書的侵權行為所生的損害，是在婚姻存續期間求償，本案是離婚後所受的損害，不因此吸收，也無請求權競合情形，審酌雙方資力後，認為一審判決合理因此駁回前，全案確定。