高雄1名陳姓男子與女友分手後，他趁機持美工刀脅持女友全裸簽下17萬元本票，又趁機性侵得逞，一、二審法院審理後，強制性交部分判陳男4年，強盜強制性交則重判12年，合併13年。仍可上訴。

判決指出，陳姓男子於去年7月7日晚間，趁到前女友回租屋處返還物品時，先以私密照片恐嚇，指稱前女友需還給他17萬元債務，不僅如此，他還口交得逞，並還錄下影片，向她恫稱若不還錢，就會散布性影像。同月18日晚間，他拿著美工刀前往女子租屋處，脅迫對方需要簽下17萬元面額本票，還逼她脫下全身衣物，手持本票口唸名字並拍下影片，結束後不罷休，又逼她口交，甚至性侵得逞，事後女子報警提告。

高雄法院審理時，陳否認犯行，辯稱雙方交往期間有資助對方一起買車，所以女子應給付他17萬元；而美工刀只是剛好將背包內所有物品拿出；辯護律師則以陳男雖然有拿出美工刀，但並無使用美工刀脅迫，且因精神疾病影響而常出現扭曲現實、記憶錯亂現象，才會與前女友商談如何償還分擔費用。

法官為此請醫院鑑定陳男精神狀態，鑑定顯示陳男並未達邊緣型人格障礙症診斷標準，雖去年5月因車禍出現憂鬱、易怒、自傷、失眠等症狀，但在藥物治療下，症狀部分緩解，仍可規律到學校實驗室工作，案發時認知功能與精神狀態並未顯著缺損。

一審高雄地院法官，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，又犯強盜強制性交罪，處有期徒刑12年，應執行有期徒刑13年。他不服上訴，高雄高分院審理後，駁回上訴，維持原審刑度。全案可再上訴。