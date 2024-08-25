以色列軍方稱，今（25）日清晨對黎巴嫩真主黨的先發制人打擊行動中，以軍一共出動約100架戰機，並摧毀數千個真主黨火箭發射器，這波打擊至少造成1名黎巴嫩民眾喪命，以色列也公布戰機空襲黎巴嫩境內目標的1分鐘影片。

《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》、路透社報導，以色列情資事先掌握，真主黨（Hezbollah）預計將發動去（2023）年10月以黎衝突升溫以來最大攻擊，目標鎖定特拉維夫及以色列中部區域，《紐約時報》指出，這些火箭發射器預計當地時間今日清晨5時向特拉維夫開火，以色列國防軍於是在5時前，對真主黨發動先發制人打擊。

以軍表示，一共出動約100架戰機，摧毀黎巴嫩南部數千個真主黨火箭發射器，這些火箭發射器目標向以色列北部及中部開火。

以軍在聲明中稱，黎巴嫩一共有超過40個發射區域遭到襲擊。

以色列也公布以軍戰機今早空襲黎巴嫩境內火箭發射器的1分鐘影片。

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在緊急國安內閣會議上表示，以國發現真主黨準備攻擊以色列後，內閣商討後指示軍方積極消除威脅，一共摧毀了數千枚瞄準以國北部的火箭。

尼坦雅胡表示，以色列將盡全力保護國家，他也強調以國將持續遵循基本原則：「誰傷害我們，我們就傷害誰。」

另外黎巴嫩國營媒體引述安全消息人士指出，以軍今早的先發制人打擊，擊中黎巴嫩南部邊境村莊基安（Khiam）的一輛轎車，釀成1人死亡。