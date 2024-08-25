全國盃Maker造船大賽41隊伍大溪河濱公園拚創意。(桃市青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市青年事務局與自造者協會今天在大溪河濱公園舉行「2024全國盃Maker造船大賽」，賽事以創意與環保為核心，吸引全台共41支隊伍參賽，現場聚集數百名熱情民眾，共同見證這場結合速度、創意與環保的精彩競技。青年局長侯佳齡與大溪高中輕艇隊學生，一同乘坐造舟達人溫志榮親手打造的獨木舟進場，成為活動焦點。

青年局表示，今年比賽除有競速組和創意組，也邀請桃園在地企業「滿庭芳床業」響應賽事，提供「最環保特別獎」，鼓勵在創意和環保材料應用上有突出表現的隊伍。比賽評審標準不僅限於速度，還涵蓋造型設計、原創性、製作成本、實用性和耐用度等，使用環保回收材料製作的船隻，更能獲得評審的青睞，活動匯聚全國頂尖的造船菁英。

青年局也說，號稱「大沐老師」的溫志榮，是台灣少有的造舟達人，堅持以親手製作代替購買，切合Maker造船的主題，與會者也從他所製造的獨木舟，感受到台灣島嶼的海洋精神，以及對藝術的無限創造力。

侯佳齡表示，這是第2年在大溪河濱公園舉辦全國盃Maker造船大賽，希望透過活動激發年輕人的創意，也推動永續發展理念的落實。她進一步表示，希望這項賽事可以成為桃園大溪的年度盛會，不僅讓當地民眾引以為豪，也吸引更多外縣市的朋友參與，將大溪打造成為融合傳統文化與現代創意的新地標。