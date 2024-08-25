23日是823砲戰66周年，總統賴清德為此前往金門主持追悼儀式，並稱「要有捍衛中華民國決心」，而父親參與過砲戰、自身也在小金門服過役的退役陸軍少將栗正傑認為，儘管發表相關言論，但實際上，賴收割不了「823精神」，因為他對戰役無感，且當年的反共和現在民進黨政府的反共目的不同，

賴清德23日上午主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」時表示，未來還是要傳承823砲戰的精神，同時，要有守護台澎金馬、捍衛中華民國的決心。而對於他的說法，大陸國台辦批評，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

「賴清德對823砲戰是無感的」，栗正傑23日在政論節目《中天辣晚報》提到，當年砲戰時小金門島落彈密度相當驚人，平均每20坪就有1發重達6、70公斤，口徑152mm的砲彈落下，這種情形甚至可用「耕田」來形容。

栗正傑接著說，父親和許多眷村長輩打過823砲戰，他們都是陸軍一級上將胡璉的部屬，他並提到，當時由於資訊不發達，所以很多丈夫在金門打仗的眷村太太，每天都會搭公車到國防部看陣亡將士名單，「你想想看，那些媽媽當年不過30多歲，家鄉在大陸，她一個人在台灣，先生在金門陣亡」，而儘管戰役爆發時還沒出生，但因為從小聽過許多故事，生活周遭許多人也實際參與過，所以對於那場戰役，他感同身受。

回到這次賴清德在活動上說的話，栗正傑直言，賴收割不了「823精神」，因為當年的反共和現在大有不同。他指出，當年反共是反大陸政府的政策、為了民生，但現在情勢早已改變，大陸社會已經富足安康，所以民進黨的反共是政治上的。