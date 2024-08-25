虎尾鎮建國眷村一、二村近年陸續修復，眷村營運管理中心9年來持續邀請青年們短期進駐活化，今年來了28人，他們從事文史調查、空間活化，目標之一是把辛棟一處牆體蓋上透明屋瓦，賦予新生命。

建國眷村是日據時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域， 1960至1980年代全盛期住滿士兵及家眷，是許多50年次、60年次虎尾人的共同記憶。這處台灣少見的農村型眷村閒置10多年後，於2015年登錄為雲林聚落建築群，範圍包括建國一村、二村，共計30公頃。

除雲林縣府文化觀光處近年投注心力修復，民間團體9年前也以「建國前進」青年團隊為名，歡迎學子暑假在這處廢墟運用興趣及所學，嘗試新的創作方式和方法，原本時間3天2夜，後來延長5天4夜。

眷村營運管理中心執行長劉志謙表示，青年社區參與行動的目的是透過一個共同的目的，凝聚大家的力量。

今年共有28名來自各地的年輕志工參與，重要任務之一是修繕「辛棟」一處僅剩牆體的狹長空間，年輕志工們將製作透明屋頂，使它成為看似維持原貌的開放空間。

「辛棟」約是1950年國民政府來台新建而成，作為空軍飛行官的眷舍，高度約較日據時期的庫房建築矮，當地住戶稱為「矮房子」。

志工郭芷怡連續3年參與建國眷村活化工作，身為台灣、義大利混血兒的她認為，雖然頂著烈焰工作不輕鬆，但來這裡出力可以更認識台灣過去的歷史，也可以留下新世代的腳印。

縣府文觀處表示，2019年與專業建築團隊合作推動建國眷村再利用一系列計畫，一村定位為眷村創意聚落、二村為眷村創意聚落，這一、兩年已成雲林知名文青、文創景點。